ГОРНЯК22 08.07.2021
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Горняк22: Легкоатлет Сергей Шубенков взял бронзу в международном забеге

Горняк22
10 часов Ago

Сергей Шубенков Фото: Виталий Барабаш

До турнира в Венгрии последним международным стартом Шубенкова были Всемирные военные игры в китайском Ухане в 2019 году

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире Мемориал Иштвана Дьюлаи в венгерском Секешфехерваре, сообщает «Вечерний Барнаул».

Этот чемпионат стал одним из важных этапов подготовки спортсмена к Олимпийским играм в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа.

Примечательно, что ранее именно на венгерском забеге Шубенков установил свой рекорд России – 12,92. В этот раз ему не удалось его побить – он пробежал с показателем 13,19.

В итоге первое место занял действующий чемпион мира американец Грант Холлоуэй (13,08), а вторым стал испанец Орландо Ортега (13,15).

Ранее сообщалось, что Шубенков вошел в расширенной состав сборной РФ на Олимпиаду.

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