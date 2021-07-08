Горняк22: В Подмосковье полицейского убили на детской площадке из-за замечания

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Пострадавший находился не при исполнении служебных обязанностей и был без форменного обмундирования во время случившегося

В Щелково Московской области мужчину подозревают в убийстве 27-летнего лейтенанта на детской площадке из-за сделанного замечания, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером 6 июля двое мужчин пили алкоголь на детской площадке. В какой-то момент поссорились и начали драться. После этого они успокоились, а затем один из мужчин куда-то ушел. В это время полицейский шел с работы домой сделал и замечание оставшемуся мужчине. Он попросил его не шуметь и уйти с детской площадки, сообщает «МК».

После этого между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый дважды ударил потерпевшего ножом. Сотрудник не сразу потерял сознание, а попытался перед этим обезвредить нападавшего, но упал. Свидетель происшествия зажал рану полицейскому и вызвал скорую помощь.

В настоящее время подозреваемый и его знакомый задержаны. В отношении подозреваемого в убийстве возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи установили, что подозреваемый и его знакомый были ранее судимы.

Ранее «Толк» сообщал, что в селе на Алтае обнаружили тело полицейского. В обстоятельствах случившегося разбирается СК.

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