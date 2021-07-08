Горняк22: Восьмилетняя девочка утонула в пруду в Алтайском крае

Место происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия случилась на глазах у матери одной из девочек, которые пришли на водоем купаться. Сейчас следователи выясняют все подробности случившегося

6 июня в Калманском районе в пруду утонула восьмилетняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, три девочки вместе с мамой одной из них пошли купаться на водоем. На берегу они нашли плот, на котором решили покататься. Отплыв недалеко от берега, дети стали с него прыгать в воду. В какой-то момент плот перевернулся, и дети оказались в воде. Одна из девочек не смогла выплыть. Ее тело нашли на следующий день.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что пять человек утонули в водоемах Алтайского края в жаркую неделю.

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