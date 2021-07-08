Горняк22: В Алтайском крае 8 июля перекроют участок «Чуйского тракта»
Знак. Стоп Фото: pixabay.com
ГИБДД просит автомобилистов просит заранее выбирать пути проезда данного участка, чтобы не простоять на трассе лишнее время
В Алтайском крае 8 июля закроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Так, проехать нельзя будет на следующем участке:
- С 12.00 до 13.00 на 174 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе н.п. Озерки.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложной дорожной ситуации.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на месяц перекроют участок улицы Песчаной.