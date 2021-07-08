Горняк22: Ректора алтайского политеха на выборах заменит единоросс Мордовин

Андрей Марков, ректор АлтГТУ Фото: www.altstu.ru

В региональном отделении партии власти говорят о том, что замена связана с большим объемом предвыборной работы на округе

Ректор алтайского технического университета Андрей Марков планировал баллотироваться в этом году в краевой парламент по одномандатному округу № 19 (Первомайский и Залесовский районы, а также ЗАТО Сибирский) от «Единой России» – здесь он выиграл предварительное голосование. Но в итоге возглавит партийный список, а его место одномандатника займет Иван Мордовин.

Эту информацию «Толку» подтвердил глава регионального исполкома партии Денис Голобородько.

Депутаты в АКЗС избираются двумя способами – по одномандатным округам, избирателей которых представляют, и по партийным спискам, которые также делятся по этим округам. Победитель на округе определяется сразу по итогам голосования. А по территориальным группам – в зависимости от того, сколько партия наберет голосов по краю в целом и какие территории наберут больше других. То есть, по сути, одномандатник работает на собственный рейтинг, а «списочники» – на рейтинг партии, и наоборот.

Изначально планировалось, что действующий депутат заксобрания, замглавы комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин возглавит список по тергруппе № 19. Но в итоге он и Марков «махнутся» местами, и депутат пойдет как одномандатник. Это решение закрепил президиум политсовета реготделения.

Денис Голобородько объяснил это решение следующим образом:

«Мы ожидаем серьезную конкурентную борьбу на этом округе, а у Маркова есть серьезный круг обязанностей как ректора и как председателя совета ректоров. Учитывая эту занятость, мы решили, что он пойдет по территориальной группе. Это решение и его в том числе. Мы обсуждали с ними обоими этот вопрос. Это обоюдное решение. Все оформлено должным образом – есть письменные согласия. Но Марков в составе тергруппы также сохраняет шансы стать депутатом нового созыва».

По мнению Голобородько, это скорее тактическое решение, вызванное большим объемом работы на округе.

Он также добавил, что вопросы, связанные с участием в выборах директора Барнаульского зоопарка, действующего депутата Сергея Писарева, исчерпаны. Он будет баллотироваться, и по его округу никаких замен не произойдет.

Напомним, окончательный расклад кандидатов от «ЕР» на выборах станет ясен после проведения региональной партконференции, которая ориентировочно назначена на 15 июля.

Выборы в заксобрание пройдут 17-19 сентября, в один день с думскими. В краевой парламент изберут 68 депутатов.

ТОЛК