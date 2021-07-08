Горняк22: Пожар на «Алтайском бройлере» мог сорвать поставки лапок и крыльев в Китай

"Алтайский бройлер" Фото: Анна Меньшикова

Собственник птицефабрики – ГК «Черкизово» – планирует восстановить работу предприятия в кратчайшие сроки и заместить продукцию предприятия края поставками с других своих фабрик

Компания «Алтайский бройлер», входящая в состав ГК «Черкизово», рискует сорвать поставки продукции в Китай из-за недавнего ЧП на предприятии, когда сгорел крупный цех площадью 2,8 тыс. кв. метров, сообщил 6 июля на пресс-конференции вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь. Однако в компании «Интерфаксу» сообщили, что не планируют сокращать поставки в КНР.

«Есть обстоятельство, которое нас тревожит. Дело в том, что «Черкизово» попало в реестр поставщиков, которые могут поставлять продукцию в КНР. А недавнее ЧП может существенно отбросить реализацию проекта на какой-то промежуток времени. Будем думать, как все сохранить. Попасть в реестр трудно, вылететь легко», – сказал Снесарь.

Он также сообщил о надежде на то, что группа «Черкизово» найдет выход из ситуации: «А мы постараемся тоже помочь».

Однако, рассказали в ГК «Черкизово», приостановка производства на птицефабрике, пострадавшей от пожара, не отразится на поставках продукции в Китай. Группа сделает все, чтобы найти необходимые объемы на других производственных площадках. Об этом сообщает сервис «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, крупный пожар на «Алтайском бройлере» случился 3 июля. Пострадали несколько цехов: разделочный, упаковочный и склад готовой продукции. Сотрудники и птицы не пострадали.

После этого руководству пришлось приостановить работу предприятия. Однако в группе компаний заявили, что намерены устранить последствия ЧП в кратчайшие сроки.

Сегодня «Алтайский бройлер» – единственный алтайский поставщик мяса птицы в Китай. Компания вышла на этот рынок в начале 2020 года, тогда же ее аккредитовали как поставщика продукции в КНР. Конечными получателями являются крупные ритейлеры и сети общественного питания Китая, писал «Интерфакс».

По данным регионального управления Россельхознадзора, в первом полугодии 2021 года в КНР из Алтайского края экспортировано 1,18 тыс. тонн куриных крыльев и 1,25 тыс. тонн куриных лапок.

В 2020 году объемы поставок составили соответственно 1,4 тыс. тонны и 0,9 тыс. тонны.

«Алтайский бройлер» входит в число крупнейших производителей мяса птицы в Сибири. Здесь ежегодно производят порядка 67 тыс. тонн продукции. В ГК «Черкизово» предприятие вошло в 2018 году. Тогда собственник холдинга Игорь Бабаев заявлял, что зашел в регион под имя нового губернатора Виктора Томенко. В модернизацию предприятия уже вложили 400 млн рублей и, согласно договоренностям, достигнутым на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, планируют инвестировать еще 2,6 млрд.

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