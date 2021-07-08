Горняк22: Власти хотят добиться поставок алтайского гороха и манки в Китай

Льняное масло Фото: pixabay.com

В 2020 году из Алтайского края стало экспортироваться в Китай в 2,5 раза больше семян сои и рапса, почти в полтора раза – семян льна

За последние три года – с 2018 по 2020 год – поставки продукции из Алтайского края в Китай выросли в 4,5 раза, рассказал на пресс-конференции 6 июля вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь. Сейчас власти и производители работают над тем, чтобы вывести на рынок Поднебесной, например, горох и манку.

По итогам 2020 года поставки в Китай из региона составили 138,5 млн долларов США. «В 2018 году нам эта цифра и не снилась, если честно», – сказал Снесарь. Он уточнил, что доля поставок в Китай в общем объеме экспорта составляет 40%. «А если мы «уберем» ближнее зарубежье, то это 56%», – сообщил вице-премьер.

В 2021 году положительная динамика отгрузок в Поднебесную продолжилась. Как сообщал сайт правительства региона, по итогам первого квартала Алтайский край экспортировал в Китай 70 тыс. тонн товаров на 32 млн долларов – в 3,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Стали больше отправлять зерновых и масличных культур, масла, напитков.

«Сейчас стоит вопрос такой. Мы «застолбили», например, за собой поставки в Китай гречки или растительного масла, хотя и не всего спектра, который выпускаем. Но «долбить» в одну точку тоже нельзя, надо расширять спектр. И сейчас мы добиваемся того, чтобы нам позволили заниматься экспортом ржаной муки и целой линейки круп: гороховой, пшенной, манки», – рассказал о планах Виталий Снесарь.

Он также сообщил, что власти добиваются включения новых алтайских предприятий в реестр поставщиков в Китай.

В прошлом году в реестр предприятий-экспортеров в КНР входило около 40 компаний края. Больше всего в Китай экспортируется кормов и кормовых добавок, сообщал «Интерфакс».

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