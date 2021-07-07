Горняк22: В России началась вторая волна приема детей в школу

1 сентября Фото: Анна Меньшикова

Первая волна прошла с 1 апреля по 30 июня. Она была предназначена для детей, которые живут в том же районе, где находится школа, и тех, кто имеет преимущественное право зачисления

6 июля в России стартовала вторая волна записи детей в первый класс. В этот период школы принимают заявления от всех желающих вне зависимости от места проживания, заявила пресс-служба минпросвещения, сообщает ТАСС.

В 2021 году запись детей в школу проходит по новым правилам. В ведомстве рассказали, что сроки подачи заявлений изменили для максимального комфорта и удобства для родителей. Новые сроки и порядки рассмотрений заявлений исключат очереди, которые возникали в прошлые годы.

«Это традиционный период, в который школы могут принимать ребят даже в случае, когда они не прикреплены по месту жительства к данной школе. В этот период документы можно подавать в любые школы вне зависимости от адреса, и только отсутствие мест может быть основанием для отказа», – объяснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что теперь школы не могут отказать ребенку, чей старший брат или сестра уже учатся в этой школе. Кроме того, Владимир Путин подписал закон, по которому братьев и сестер обязаны зачислять в одну школу независимо от прописки.

В минпросвещения также напомнили, что в первые классы принимают детей от 6,5 до 8 лет. При этом по заявлению родителей школа может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте. Подать заявление можно лично, через официальный сайт школы, по электронной почте или с помощью сервисов «Госуслуг». Прием заявлений заканчивается 5 сентября.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайская школа выплатит 100 тысяч рублей за пренебрежение антиковидными мерами. Администрация не провела дезинфекцию и не использовала рециркуляторы воздуха.

ТОЛК