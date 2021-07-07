Горняк22: Дожди и похолодание со шквалистым ветром пришли в Алтайский край на Ивана Купала

Дождь. Погода Фото: Анна Меньшикова

После аномально жарких температур в регион пришла долгожданная прохлада. При этом непогода не задержится надолго — уже завтра осадков в крае не ожидается

Погода в Алтайском крае

Днем 7 июля температура воздуха в Алтайском крае составит +22…+27 градусов, при этом в течение дня похолодает. В отдельных районах в этот день пройдут дожди, грозы, а местами по северу вероятны ливни с градом, сообщает ЦГМС края.

Ветер подует северного направления, со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-17 м/с, при грозах – шквалы до 23 м/с.

Погода в Барнауле

В краевом центре в среду до +22…+24 градусов, с похолоданием в течение дня. В первой половине дня пройдут дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

ТОЛК