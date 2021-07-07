Горняк22: Какой смысл несет праздник Ивана Купала и как его отмечать правильно
Иван Купала. Ребенок. Вода Фото: pixabay.com
Существуют ли какие-то запреты на День Ивана Купала, как его проводили в древности и какие обряды обязательно соблюдались
На 7 июля приходится древний славянский праздник Иван Купала или Иванов день. Посвящен он летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, и совпадает с христианским празднованием Рождества Иоанна Предтечи, от чего берет свое название. Дохристианское наименование праздника не известно.
Что нужно делать в День Ивана Купалы
- Плести венки и гадать
Как уточняют РИА Новости, языческий праздник был связан с природой и продолжением рода. В это день девушки плели венки из цветов, а после пускали их в воду, гадая на женихов и замужество. Молодые люди искали себе пару. Обычно это происходило во время хороводов: парни и девушки присматривались друг к другу, а после брались за руки и вместе прыгали через костер. Если это удалось сделать, не расцепив руки, значит, скоро будет свадьба.
- Жечь костры
Костры несли еще и ритуальный смысл: люди сжигали с них старые вещи, очищаясь от всего плохого, и отпугивали нечисть с их помощью.
- Собирать травы
Особое значение приписывалось в это день травам. По поверьям, в этот день они наделялись сильными лечебными свойствами, поэтому лекари отправлялись в леса, чтобы собрать побольше полезных растений. Также травами украшали дома, чтобы отпугнуть все плохое.
- Купаться
Самым главным обрядом в этот день было омовение водой: люди купались и обливали прохожих. Считалось, что вода в праздник Купалы исцеляет от любых болезней.
Что нельзя делать на Иван Купалу
По сведениям «Комсомольской правды», в ночь перед праздником запрещалось ложиться спать. Люди верили: если задремать, можно стать легкой добычей различной нечисти.