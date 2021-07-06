Горняк22: Соцсети: детские сады Барнаула эвакуировали из-за звонка о минировании

Полиция Фото: pixabay.com

Анонимные сообщения об угрозе взрыва пришли на электронные почты трех детских учреждений. На месте работают экстренные службы

Волна сообщений о минировании детских садов прокатилась в Барнауле днем 5 июля. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

По предварительным данным, на электронные почты трех учреждений пришли сообщения об угрозе взрыва.

Сообщается, что все сигналы поступили от неизвестных лиц, на месте работают специалисты. Персонал и воспитанников эвакуировали.

Оперативно подтвердить эту информацию в полиции города «Толку» не удалось.

В конце июня похожие сообщения приходили о заложенных бомбах в магазине и парикмахерской Барнаула. Они не подтвердились.

ТОЛК