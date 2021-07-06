Горняк22: ГИБДД сообщила о росте аварийности на дорогах Алтайского края
ДТП Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
ГИБДД напомнила водителям о необходимости соблюдать закон в условиях туристического сезона, когда трафик на трассах региона увеличивается
На дорогах Алтайского края наблюдается осложнение обстановки, связанной с аварийностью. Об этом 5 июля сообщило отделение пропаганды краевой ГИБДД.
По данным ведомства, только за минувшую неделю в регионе произошло 65 ДТП, в результате которых погибли девять человек, в том числе один ребенок.
«Травмы различной степени тяжести получили 94 человека, из них 18 несовершеннолетних», – отметили в Госавтоинспекции.
Здесь добавили, что большинство аварий оказалось связано «с сознательными грубыми нарушениями ПДД».
Одна из таких резонансных аварий случилась 29 июля – на участке дороги между селами Михайловское и Ракиты произошло лобовое столкновение LADA Priora и Honda Fit. Водитель иномарки не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу дорог, в результате погибли четыре человека, в том числе 14-летний подросток.
В разгар туристического сезона, когда трафик на трассах региона увеличивается, ГИБДД напомнила водителям о необходимости соблюдать закон.