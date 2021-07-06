Горняк22: Плановую помощь в Алтайском крае могут ограничить из-за безответственности людей

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

Все будет зависеть исключительно от сознательности граждан и их ответственного поведения, в том числе в медучреждениях, считают в минздраве региона

Вопрос об ограничении плановой помощи в Алтайском крае стоять не будет, если жители Алтайского края будут соблюдать «элементарные меры безопасности»: сократят лишние контакты, не будут участвовать в массовых меропритиях. А если нет, то ничего другого властям не останется, заявила 5 июля на пресс-конференции замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая.

«Пока этот вопрос не рассматривается», – сообщила она.

При этом, подчеркнула Белоцкая, нужно понимать, что «каждая медицинская площадка не является безопасной в части распространения коронавирусной инфекции». По ее словам, некоторые пациенты лукавят:

«Принимают жаропонижающие, приходят в медорганизацию, проходят температурный контроль, а дальше находятся в общей очереди, и маска у них остается на бороде». Все зависит от сознательности», – повторила чиновница.

28 июня, 6:04

Остановка плановой помощи будет на совести жителей Алтая, заявили в минздраве

В профильном ведомстве напомнили, что ответственность за то, как развивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае, лежит в том числе и на обычных людях

Сегодня все больше стационаров края снова переводят в разряд ковидных госпиталей. На утро 5 июля в регионе развернули 3568 коек. В мае было 808 – минимум, до которого удалось опуститься. То есть примерно за месяц в регионе развернули более 2,5 тыс. коек.

В ближайшее время еще несколько сот коек откроют в Барнауле (за счет больницы №12 и некоторых корпусов больницы скорой помощи), в Бийске – 250 мест, в Павловске – 70.

Белоцкая добавила, что наращивать койки в госпиталях можно и дальше, но только от граждан, по ее мнению, будет зависеть, до какой степени: «Станем ли мы оказывать плановую помощь или завтра будем вынуждены все медучреждения перепрофилировать на лечение только одного заболевания – коронавирусной инфекции».

В начале нового подъема заболеваемости основная доля заразившихся приходилась на Барнаул (53% – в первую неделю третьей волны), сейчас в столице края – 41% инфицированных. «Заболеваемость постепенно уходит в территории», – сообщили в Роспотребнадзоре.

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