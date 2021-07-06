Горняк22: Приятно и полезно: когда и как отмечается Всемирный день поцелуя

Поцелуй Фото: pixabay.com

Как появился праздник, пропагандирующий по всему миру поцелуи, как называется наука, их изучающая и почему целоваться полезно

16 июля, 8:32

Продлевает жизнь и разносит микробы: что вы знаете о поцелуе?

Рассказываем, почему все-таки стоит целовать друг друга

6 июля отмечается приятный праздник – Всемирный день поцелуя. Появился он в Великобритании и прижился в более чем 60-ти странах мира, пишет «Википедия».

Ежегодно этот день проводятся различные конкурсы поцелуев, за участие в которых дают призы и подарки. А некоторые люди стараются установить мировой рекорд по продолжительности поцелуя. Такой в 2013 году супруги из Таиланда целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд.

Как указывает Calend.ru, как и когда появился поцелуй, не известно. Антропологи, историки и философы разработали немало теорий на этот счет. Даже создали специальную науку, которая изучает фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности человеческого поцелуя, называется она филематология. Так ученые выяснили, что поцелуй успокаивает нервную систему, предотвращает стрессы, помогает похудеть, предотвращает появление морщин, разрабатывает легкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов.

ТОЛК