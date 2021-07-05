Горняк22: Известный журналист «вынес приговор» певице МакSим

Певица Максим Фото: @maksimartist

Красовский заявил, что выживаемость после аппарата ЭКМО составляет всего полтора-два процента. Он призвал «называть вещи своими именами»

Известный журналист Антон Красовский сообщил о высоком риске смерти госпитализированной с пневмонией певицы МакSим (Марина Абросимова). Свое заявление он сделал в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

По данным Красовского, артистку перевели с аппарата ИВЛ на ЭКМО, выживаемость после которого «от полутора до двух процентов.

«То есть в 98% случаев певица Максим умрет», – заявил Красовский.

Он призвал «называть вещи своими именами».

ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) – метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Через несколько дней ее состояние ухудшилось, артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. По словам представителей артистки, она находится в крайне тяжелом состоянии с поражением более 80% легких.

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