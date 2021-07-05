Горняк22: Барнаульцы ринулись спасаться от изнуряющей жары на пляжи

Пляж Фото: pixabay.com

4 июля днем воздух в краевой столице прогреется до +32 градусов, при этом местами на территории Алтайского края термометры покажут до +35

С приходом чрезвычайно жаркой погоды жители Барнаула оккупировали водоемы и бассейны – видео забитой под завязку территории отдыха на острове Помазкин появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что песок на пляже, который открылся лишь недавно, усыпан телами отдыхающих, многие предпочли спрятаться от изнуряющей жары в воде.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 4 июля в Алтайский край придет пекло до +36 градусов.

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