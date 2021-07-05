Горняк22: Девушка-пешеход погибла под колесами автомобиля в Барнауле
Полиция Фото: Анна Меньшикова
Рано утром на перекрестке Попова — Антона Петрова легковой автомобиль сбил девушку. По словам очевидцев, пешеход погибла на месте
Автомобиль сбил девушку-пешехода в Барнауле, пострадавшая погибла на месте. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел рано утром 4 июля на пересечении улиц Попова и Антона Петрова.
На кадрах с места происшествия видно, что в нескольких метрах от пешеходного перехода лежит накрытое куском ткани тело, а поодаль стоит легковой автомобиль с помятым капотом.
Обстоятельства произошедшего неизвестны. На месте работает полиция.
Ранее в этот же день у ТЭЦ-3 Барнаула произошло жесткое столкновение двух легковых авто.