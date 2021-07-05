Горняк22: Резкий рост числа тяжелобольных COVID-19 произошел за сутки в Алтайском крае
Больница, госпиталь Фото: Анна Меньшикова
Ковидная статистика в регионе показывает рост по показателям заболеваемости коронавирусной инфекции на фоне третьей волны
В Алтайском крае за сутки резко выросло число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Это следует из данных регионального штаба на 4 июля.
Если днем ранее тяжелобольных было 377, то за последние 24 часа их стало на 39 больше – 416 (рост за сутки на 10%).
При этом увеличилось и количество подключенных к аппаратам ИВЛ – до 164 (было 155).
Общее число госпитализированных в ковидные госпитали выросло почти на 200 человек – до 2990 человек (сутками ранее было 2791).