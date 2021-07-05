Горняк22: ЖК «Парковый» в Барнауле достроят с подземной парковкой

ЖК "Парковый" Фото: barnaulkapstroy.ru

Именно парковка стала одним из камней преткновения в вопросе завершения долгостроя. Дольщиков не устроило, что застройщик хочет «откусить» часть их дома

ЖК-долгострой «Парковый» в Барнауле решено завершить с подземной парковкой. Об этом 4 июля по итогам совещания с участием главы города Вячеслава Франка сообщает пресс-центр горадминистрации.

«Нам необходимо как можно быстрее возобновить дальнейшее финансирование проекта и представить решение по достройке жилого комплекса с учетом подземной парковки дольщикам», – сообщил Франк.

Уточняется, что застройщик Барнаулкапстрой направил в Сбербанк часть пакета документов для принятия решения по продолжению проектного финансирования – оно ожидается в середине августа.

К середине июля подготовят оценку муниципального имущества для передачи в залог банку, это решение направят на рассмотрение депутатам Барнаульской городской Думы. Кроме того, мэрия завершает проработку вопроса субсидирования Барнаулкапстроя из бюджета города.

Ранее «Толк» сообщал о том, что именно парковка стала одним из камней преткновения в вопросе завершения долгостроя. Дольщиков не устроило, что застройщик хочет решить свои проблемы – удешевить строительство, «откусив» часть их дома – обещанную подземную стоянку для машин.

Финансовые трудности БКС привели к приостановке работ на строительстве ЖК «Парковый». Ранее с требованием о банкротстве застройщика в суд обратилась компания «СДЛ-Групп». Дольщики «Паркового» организованно выступили с протестами. Мэрия, которой принадлежит «Барнаулкапстрой», создала рабочую группу, чтобы решить эту проблему и помочь участникам долевого строительства получить свое жилье. Дело о банкротстве БКС прекратили, работы на объекте возобновились.

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