Горняк22: Суточное число новых случаев COVID-19 в России превысило 25 тысяч

Медицинские маски Фото: pixabay.com

Больше всего новых случаев заражения инфекцией в Москве (на 178 больше, чем днём ранее), Московской области и Санкт-Петербурге

25 142 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в России. Об этом 4 июля сообщает федеральный оперштаб.

За это же время подтверждена смерть 663 пациентов, 15 484 человека выписаны с выздоровлением.

Больше всего новых случаев заражения в Москве – 7 624 (на 178 больше, чем днём ранее), Московской области (2696) и Санкт-Петербурге (1784).

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