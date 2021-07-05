Горняк22: Четыре автомобиля столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае

Место ДТП Фото: "ЧП Бийск"/"ВКонтакте"

На кадрах с места происшествия видно, что иномарки остановились «паравозиком» ближе к обочине. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей произошло днем 4 июля на федеральной трассе Р-256 Чуйский тракт в Алтайском крае. Кадры с места происшествия появились в соцетях.

На них видно, что иномарки стоят «паравозиком» ближе к обочине. Уточняется, что авария произошла в районе села Шубенка.

В результате столкновения машины не получили тотальных повреждений, однако сообщается о пострадавших.

При каких обстоятельствах произошло ДТП – неизвестно.

ТОЛК