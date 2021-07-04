Горняк22: В России умерло рекордное число больных коронавирусом за сутки

Коронавирус Фото: pixabay.com

В России уже несколько недель подряд растет число новых зараженных коронавирусом. Также продолжает расти и число смертельных исходов

За прошедшие сутки в России выявили 24 439 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с 16 января. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Также за сутки умерли 697 человек. Это абсолютный рекорд летальных исходов с начала пандемии.

Наибольшее число заболевших отмечено в Москве (7446 человек), Московской области (2596) и Санкт-Петербурге (1733). Наибольшая смертность также приходится на Москву и Питер: 116 и 110 соответственно.

Общее число выявленных случаев за весь период пандемии составляет 5 585 799 человек.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выявили почти 200 новых случаев заражения коронавирусом.

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