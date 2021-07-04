Горняк22: В Бийске полыхают помещения компании «Алтайский бройлер»

Пожар Фото: Барнаул22

На кадрах видно, что здание горит открытым огнем. Также в разных районах города видны клубы дыма. На месте работаю пожарные

Днем 3 июля в Бийске произошел серьезный пожар – загорелись помещения предприятия «Алтайский бройлер»(ул.Лесная,25), принадлежащие группе компаний «Черкизово», сообщает «Бийский рабочий».

Сейчас на месте работают службы МЧС. На кадрах видно, как с территории предприятия валит густой черный дым.

По данным МЧС, площадь пожара составляет свыше 1,5 тыс. квадратных метров. В результате ЧП обрушилась часть кровли. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что группа «Черкизово» пообещала вложить в производство мяса птицы в Алтайском крае дополнительно 2,6 млрд рублей и тем самым увеличить производство продукции в два раза. Также владелец обещал построить новые производственные мощности.

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