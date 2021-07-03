Горняк22: В Нижнем Новгороде в трехэтажном доме произошел хлопок газа

Взрыв газа в Нижнем Новгороде Фото: МЧС по Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил чиновникам оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве людям. Прокуратура проведет проверку по факту взрыва

2 июля в Нижнем Новгороде в трехэтажном доме на улице Светлоярской произошел хлопок газа. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По предварительной информации, в результате хлопка рухнули перекрытия с третьего по первый этаж. Пожара за взрывом газа не последовало.

В МЧС заявили, что при взрыве никто не погиб, пострадали трое мужчин, одного из которых вытащили из-под завалов. Сейчас пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Больше людей под завалами нет.

Всего из-за взрыва из трех подъездов эвакуировали 61 человека, в том числе девять детей. Замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов заявил, что двое пострадавших получили ожоги тела 50 и 70%, один госпитализирован с ушибами, сообщает ТАСС.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае на ходу загорелась и взорвалась «десятка». По словам водителя, он едва успел остановиться и выскочить из автомобиля.

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