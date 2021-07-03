Горняк22: Что за праздник День ГИБДД – 2021 и как его отмечают
ДПС Фото: ГИБДД.рф
3 июля 1936 года в Советском Союзе официально учредили Госавтоинспекцию. Ее главной задачей было сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дороге
День работников ГИБДД отмечают 3 июля. Этот день не является официальным выходным. Однако в 2021 году праздник выпадает на субботу, поэтому День ГИБДД будет выходным днем.
Полное название праздника – День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Цель праздника – напомнить всему обществу о важной роли Госавтоинспекции в обеспечении безопасности дорожного движения, повысить престижность службы.
Официально День работников ГИБДД отмечают с 2009 года, пишет «КП». Министр внутренних дел Рашид Нургалиев подписал приказ «Об объявлении Дня Госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ». Неофициально же сотрудники ГИБДД уже более 80 лет считают 3 июля своим днем.
Сотрудники ГАИ, которые проводят 3 июля на службе, по традиции надевают парадную белую форму. На торжественных линейках поздравляют почетными грамотами, медалями и даже новыми званиями лучших работников автоинспекции.
В День работников ГИБДД принято организовывать праздничные концерты, посвященные главным виновникам торжества.