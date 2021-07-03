Горняк22: Как алтайский подрядчик с «внезапным» уголовным делом «вывозит» госстройки

Стройка Фото: Анна Меньшикова

Следователи заморозили кредитные счета «Новострою», а им надо достраивать многомиллионные здания по госконтрактам в нашем и соседнем регионах

6 июля в Барнауле состоится суд по уголовному делу Игоря Новикова. Руководителя компании «Новострой» подозревают в махинациях с НДС на 47 млн рублей. Он готов документально доказать свою правоту. Вот только пока суд да дело, страдают госстройки – школы, сады, больница и путепровод. Чтобы не сорвать сроки их ввода, бизнесу нужны кредиты, а они «на всякий случай» заморожены.

«Новострой» основан в 2000 году. Его работа идет в рамках Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. Компания имеет пул допусков и лицензий на разные виды работ общей стоимостью около 15 млн рублей. Это позволяет ей строить объекты стоимостью до 3 млрд рублей. За время своей работы она ввела более 100 зданий разной сложности.

Уголовное дело после наград

В 2019 году «Новострой» благополучно сдал несколько крупных объектов, в том числе управление юстиции Алтайского края в Барнауле на ул. Попова, 68.

На торжественном открытии побывали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, зампредседателя правительства региона Виталий Снесарь, который курировал работу, писал официальный сайт региона. Председатель Алтайского краевого суда Виктор Ширнин заметил: «Такого прекрасного здания я не видел у мировых судей Российской Федерации».

Управление Юстиции Алтайского края Фото: Виталий Барабаш

Начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова получила от застройщика символичный ключ от обновленного здания и отметила:

«Открытие этого здания в первую очередь позволит решить вопрос размещения в современных условиях мировых судей и их аппарата. Кроме того, будут улучшены и условия для граждан».

А уже через несколько месяцев на Игоря Новикова заведено уголовное дело: его партнеры и подрядчики по Попова, 68, и другим проектам внезапно сообщили следствию, что не работали там. Это значит вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС) были фиктивными.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю сообщили: предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму около 47 млн рублей. Такое обвинение до сих пор удивляет Игоря Новикова. Ведь получается, что управление юстиции на Попова само собой превратилось из старого дома быта в современный офисник.

«Работы подтверждены полным пакетом документов согласно госпроцедуре: есть договоры подряда, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ. Все имеют подписи и печати заказчика и исполнителя, но почему-то следствие не принимает эти факты во внимание. Нам просто заявили: «Наше дело собрать документы, а ваше – доказать свою правоту в суде», – говорит Новиков.

Эффект ареста

Чтобы у Игоря Новикова нашлись деньги для возможной оплаты НДС, его личное и корпоративное имущество арестовали. С профицитом – на 73 млн рублей. А для надежности застопорили счета, в том числе кредитные линии.

«Мы потеряли доступ к кредитным средствам, которыми могли пользоваться еще два года. В сегодняшней ситуации – это настоящая угроза для объектов, которые «Новострой» возводит по госзаказу», – рассказывает Новиков.

Государственная филармония Алтайского края Фото: Виталий Барабаш

Он поясняет, что сегодня все подрядчики российских госстроек столкнулись с огромной проблемой. Из-за роста стоимости строительных материалов на 50% и даже 300% по отдельным позициям им не хватает денег. По разным оценкам, речь идет о подорожании на 30-45% от первоначальной суммы контракта.

29 июня, 17:58

Алтайские власти намерены не допустить срыва сроков строительства соцобъектов

В региональном правительстве рассчитывают, что к середине июля будет утвержден порядок внесения изменений в цену контракта

Совокупная сумма контрактов по оценкам строителя – около 1 млрд рублей. Самые крупные и дорогостоящие объекты расположены в Алтайском крае. Речь идет о таких объектах, как:

школа на 330 учащихся в селе Ларичиха Тальменского района,

детский сад на 275 детей в Рубцовске,

путепровод в Новосибирске,

школа в Республике Алтай,

госпиталь для МВД в Республике Алтай.

«Кредиты нужны, чтобы площадки не встали, пока правительство не выработает механизм компенсации затрат, которые несет строительная вся отрасль России. Ведь в противном случае Алтайскому краю придется вернуть неосвоенные средства в федерацию со всеми вытекающими негативными последствиями, – продолжает Новиков

«В результате мер, принятых в виде наложения ареста на имущество, ареста счетов, техники (автомобилей), приобретенной по договорам лизинга, /…/ а также выездов на еженедельные планерки к государственным заказчикам, /…/ парализована деятельность предприятия, что неблагоприятно сказывается на сроках выполнения и реализации национальных федеральных целевых программ правительства РФ», – подтверждает замминистра по строительству Алтайского края Игорь Спивак.

Банкротство или любое другое уничтожение «Новостроя» – это еще и брешь строительной отрасли Алтайского края. Таких мощных подрядчиков в регионе можно пересчитать по пальцам одной руки, и каждый на вес золота. Особенно когда в Краевую адресную инвестиционную программу направлены большие средства. В 2021-м на строительство и реконструкцию 297 объектов заложено 12 млрд рублей (в два раза больше, чем в 2020-м). Из них четыре – федеральные средства.

Стройка продолжается

Пока работа на госстройках идет за счет средств «Новостроя». И даже после возбуждения уголовного дела в октябре 2020-го продолжают перерезать красные ленточки. В декабре 2020-го сдана школа на 140 учащихся в селе Усть-Волчиха в Волчихинском районе (цена контракта – более 193 млн рублей). А в феврале 2021-го – спортивный комплекс в пер. Спортивном, 4, в Белокурихе (цена контракта – более 63 млн рублей).

«Моя компания работает с 2000 года. За плечами множество гособъектов по всей Сибири, которые мы сдали вовремя и надлежащего качества. За многие получаем особые награды и поощрения. Сейчас я иду по лезвию ножа. Я мог бы бросить этот бизнес, обанкротиться и забыть о нем, но это путь слабых. Мы – сильная компания. Мы сделаем все, чтобы спасти свое дело и репутацию», – говорит Новиков.

Горбольница №5 в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Адвокат Адвокатской палаты Алтайского края Евгений Коноваленко отмечает, несмотря на то, что нет решения суда по уголовному делу Игоря Новикова и компании «Новострой», эта ситуация ведет к тому, что бизнес может быть уничтожен:

«У предприятия заблокированы расчетные счета и кредитные линии, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Это особенно опасно в свете последних событий с повышением цен на стройматериалы и обязательствам по госконтрактам».

Первое ходатайство в суде 6 июля будет касаться разблокировки счетов. Затем предприниматель будет доказывать: возмещения по НДС он получил на законных основаниях и не должен государству 47 млн рублей.

ТОЛК