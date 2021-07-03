Горняк22: В России увеличили прожиточный минимум на 300 рублей

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

В 2021 году прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на уровне 12 702 рубля, на душу населения – 11 653 рубля. МРОТ составляет 12 792 рубля

В 2022 году в России прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличится на 300 рублей и будет 13 026 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

В документе указано, что с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума составит:

для трудоспособного населения – 13 026 рублей,

на душу населения – 11 950 рублей,

на пенсионеров – 10 277 рублей,

на детей – 11 592 рубля.

Ранее в Министерстве труда заявили, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 6,4%, а прожиточный минимум вырастет на 300 рублей. Таким образом, в следующем году МРОТ составит 13 617 рублей.

С 1 января в России также вступил в силу закон о новом расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь их будут определять не по потребительской корзине, а из медианного дохода (половина работающих получает меньше этой величины, половина – больше).

Ранее «Толк» сообщал, что в России у должников появился неприкосновенный минимальный доход. Авторы проекта отметили, что новый закон – это механизм дополнительной социальной защиты.

ТОЛК