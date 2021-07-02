Горняк22: Пекло до +36 градусов придет в Алтайский край к выходным

Цветы Фото: Анна Меньшикова

Синоптики уже предупреждали о наступлении аномальной жары на регион – ее пик как раз придется на ближайшие выходные дни

На Алтайский край надвигается жаркая погода – в ближайшие дни воздух в регионе раскалится до отметки выше +35 градусов. Об этом сообщили в краевом ЦГМС.

В пятницу, 2 июля, температура воздуха по краю составит +23…+28, местами по западу до +33 градусов. Преимущественно без осадков, северо-восточный ветер будет дуть с порывами до 14 м/с. В краевом центре в этот день ожидается около +26.

3 июля в Алтайском крае станет жарче – до +25…+30, местами по западу до +35 градусов. В Барнауле – около +28…+30. Дождя не ожидается.

К воскресенью, 4 июля, дневная температура воздуха в регионе составит +31…+36 градусов. В краевой столице – до +31…+33. Весь день будет без осадков.

К началу следующей недели, согласно предварительному прогнозу, характер погоды существенно не изменится – на всей территории края будет выше +30 градусов.

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