Горняк22: Кинокритик рассказал, когда российские актеры покорят Голливуд

Голливуд Фото: pixabay.com

Сейчас имена российских актеров в голливудских фильмах – это скорее исключение, нежели правило, но россияне в Голливуде все же работают

Кинокритик Антон Долин рассказал, у кого из российских актеров есть шанс покорить Голливуд, сообщает «Слово и Дело».

«Наших актеров часто приглашают на очень интересные роли, а они не знают, как соответствовать этим приглашениям, ведь необходимо хорошо владеть английским языком, а наши люди иностранные языки знают мало, при этом они застенчивы и им очень трудно дается коммуникация», – отметил он

При этом, по его словам, на эту тему нужно посмотреть с совершенно другой стороны.

«Я считаю, что в Голливуде сейчас могут быть востребованы наши специалисты по визуальным эффектам, операторы, режиссеры. Тимур Бекмамбетов работает в Голливуде. Это значит, что есть люди других профессий, которые там вполне состоялись», – объяснил эксперт.

Ранее «Толк» сообщал, что в в барнаульском театре кукол «Сказка» впервые поставили спектакль для взрослых. Пьеса написана по мотивам сборника рассказов «Добыть Тарковского».

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