Горняк22: Народные приметы 2 июля. Как защитить урожай меда и гадать по пчелам

Пчелы. Цветы Фото: Rebekka D с сайта Pixabay

В годовом народном календаре было несколько дней святого Зосимы. Каждый из них был так или иначе связан с пчелами, отсюда и название – Зосима-пчельник, или День пасечника

В начале июля пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты, рассказывает Fearst-guide.com. Пасечники опасались попусту беспокоить насекомых. Если приходилось пройти мимо улья, произносили заговор:

«Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся – медок неси!».

Чтобы гарантировать хороший медосбор, пасечники прибегали к ритуалам и практикам, проверенным опытом. Например, на колья изгороди вокруг пчельника развешивали лошадиные черепа, а еще рядом с заселенными ульями ставили пустые, чтобы никто не мог пересчитать и сглазить пчел.

Предки считали, что летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь, а сидящие на стенках улья – сильную жару.

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