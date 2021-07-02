ГОРНЯК22 02.07.2021
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Горняк22: День спортивного журналиста – 2021: история и поздравления с праздником

Горняк22
9 часов Ago

Спортивный журналист Фото: Wil Nemao с сайта Pixabay

В День спортивного журналиста национальные журналистские ассоциации проводят торжественные заседания, где награждают лучших представителей СМИ в области спорта

Какого числа День спортивного журналиста

Международный день спортивного журналиста ежегодно отмечают 2 июля.

История Дня спортивного журналиста

Праздник отмечают с 1995 года, пишет «Календарь событий». В 1924 году именно 2 июля в Париже создали Международную ассоциацию спортивной прессы (АИПС), уточняет Газета.Ru. На сегодняшний день организация объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Поздравления с Днем спортивного журналиста

У спортивных журналистов
Праздник нынче важный.
С днем профессии тебя,
Мастер репортажей!

Спортивный журналист – это призвание,
Желаю, чтобы ты успешным был,
В карьере я желаю процветания,
Бодрости, терпения и сил!

Всем спортивным журналистам
Шлю свой пламенный привет,
Вам в профессии желаю
Много плодотворных лет.

Источник поздравлений – pozdravok.ru

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