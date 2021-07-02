Горняк22: В Барнауле приостановили работу одной из «Заправок»

Кафе. Общепит Фото: pexels.com

Один из посетителей организации общественного питания пожаловался на нарушения при проведении погрузочно-разгрузочных работ

В Барнауле на 90 суток закрыли кафе общественного питания «Заправка» из-за нарушений при проведении погрузочно-разгрузочных работ, сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю. Ранее на работу организации пожаловался один из посетителей.

Так, в ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что владелец кафе нарушает требования СанПиНа. Ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства. В течение всего срока действия административного наказания судебные приставы будут вести контроль за исполнением предписаний.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует закрыть кафе в барнаульской четырехэтажке из-за вони. Жильцы дома пожаловались, что подвал их дома топит канализационными водами от расположенных на первом этаже здания кафе, а в квартирах стоит неприятный запах.

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