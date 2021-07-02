Горняк22: На Алтае делом о смертельном ДТП с подростком занялся следком

ДТП Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Изначально дело вели сотрудники органов внутренних дел. Однако позже прокурор по ходатайству следователей передал его в СК

Уголовное дело о ДТП, которое произошло 29 июня в Михайловском районе и где погибли три человека, передали в следственные органы регионального следкома, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, на участке между райцентром Михайловское и селом Ракиты столкнулись LADA Priora и Honda Fit. В результате погибли двое мужчин, женщина и 14-летний подросток.

Дело возбудили по ст. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, ДТП произошло 29 июня около 9.50 в Михайловском районе. По предварительным данным, 37-летний водитель Honda Fit выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с LADA Priora. В результате авария унесла жизни сразу нескольких человек, находившихся в отечественном авто.

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