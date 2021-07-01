Горняк22: Путин прокомментировал вероятность введения локдауна в России

Владимир Путин Фото: YouTube

По словам российского лидера, предотвратить такую ситуацию призваны вводимые в регионах ограничительные меры и вакцинация

Российские власти предпринимают необходимые меры, чтобы избежать необходимости введения локдауна в стране. Об этом президент Владимир Путин заявил 30 июня в ходе «Прямой линии».

По его словам, предпринимаемые в регионах ограничительные меры направлены на то, чтобы страну не пришлось вновь переводить в режим строгой изоляции.

«Предотвратить развитие эпидемии можно с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть – у нас четыре высокотехнологичные, безопасные и эффективные вакцины», – заявил российский лидер.

От отметил, что сейчас в стране вакцинировано уже свыше 23 млн человек.

В ходе традиционной «Прямой линии» россияне отправили около 2 млн вопросов. Большая часть из них пришла по телефону. Основные темы – вакцинация, соцвыплаты и аварийное жилье.

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