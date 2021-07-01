Горняк22: Президент рассказал, какой вакциной привился от ковида и как перенес прививку
Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш
Ранее глава государства, чтобы не создавать конкурентные преимущества между вакцинами, не говорил, какой вакциной привился от COVID-19
Владимир Путин рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом стало известно в ходе «Прямой линии с президентом».
«Я привился «Спутником V», тем более что Вооруженные Силы прививаются этой прививкой», – сообщил он.
Выбирая вакцину, он не советовался с врачами, а «смотрел по своим знакомым, кто чем прививается».
По его словам, после первого укола он ничего не чувствовал, а после второго у президента поднялась температура до 37,2, но на следующее утро было уже 36,6. К слову, у привившейся дочери Путина, также поставившей «Спутник V», в течение суток была температура в 37,5 градусов, рассказал он.
На замечание о том, что некоторые люди сомневаются, что Путин действительно вакцинировался от коронавируса, так как не было подтверждающего видео, президент отметил, что не так важны видеодоказательства.
«Ну а если бы делали не в руку, тоже надо было показать?» – отшутился он.
По словам президента, если он сказал, что сделал прививку, то так оно и есть.
Путин подчеркнул, что вакцинация – единственный способ защититься сегодня от коронавируса и его тяжелых последствий. Он также призвал прислушаться к специалистам и защитить свое здоровье.
Отвечая же на вопрос о возможном мировом сговоре по поводу существования коронавируса, Путин назвал это чушью.