Горняк22: Путин о газификации домовладений: «До забора – бесплатно»

Владимир Путин Фото: youtube.com

Все, что касается затрат на обустройство газовых сетей на участке, уже идет за счет его собственника, «но и здесь есть идеи», отметил глава государства

Вывод газовых труб от магистральной линии до участка домовладения должен быть бесплатным для его жителей. Об этом в ходе прямой линии 30 июня заявил президент России Владимир Путин.

«До забора – бесплатно», – ответил он на поступившую от одной из семей жалобу на то, что стоимость подключения для них выходит в круглую сумму, хотя магистральный трубопровод находится совсем рядом с домом.

По словам главы государства, все, что касается затрат на обустройство газовых сетей на участке, уже идет за счет его собственника, «но и здесь есть идеи».

«[Рассматривается идея] сделать единый договор, чтобы все, что связано с обустройством газопровода, делали по единому плану и централизованно по пониженным ценам», – проинформировал глава государства.

Он пояснил, что вопрос «бесплатной мили» на данном этапе касается только мест постоянного проживания.

Ранее жители Алтайского края пожаловались Путину на отсутствие обещанной властями газификации, в финансировании которой они и сами участвовали.

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