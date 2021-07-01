Горняк22: Путин рассказал, что будет делать после своей отставки

Прямая линия с Владимиром Путиным Фото: youtube.com

Российский лидер с юмором воспринял вопрос ведущей прямой линии. Он также отметил, что его самое большое достижение на посту еще впереди

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет делать после своей отставки с поста. Вопрос ему задали ведущие в ходе блица в завершении Прямой линии 30 июня.

«А зачем после отставки работать?», – ответил вопросом на вопрос глава государства.

И со смехом продолжил:

«Буду на печке сидеть».

Он также отметил, что его самое большое достижение на посту еще впереди.

Также, говоря о том, какой он хотел бы видеть Россию будущего, Путин заявил, что достоинством страны является ее народ, для которого важно внутреннее ощущение стабильности.

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