Горняк22: Около +25 градусов и небольшие дожди ожидаются 1 июля в Алтайском крае

Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

Ранее синоптики передали штормовое предупреждение из-за надвигающейся на регион аномальной жары. Ожидается, что пика она достигнет к выходным

1 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +23…+28, а местами по западу – до +33 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, утром будет туманно. Ветер ожидается северо-восточного направления, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в четверг ожидается около +24…+26 градусов. Без осадков Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

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