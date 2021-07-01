Горняк22: Когда стричься в июле 2021 года по лунному календарю стрижек

Стрижка. Прическа. Парикмахер Фото: Engin Akyurt с сайта Pixabay

Рассказываем, когда и сколько благоприятных дней в июле 2021-го пророчит лунный календарь стрижек , а когда от услуг парикмахера лучше отказаться

Когда можно стричься в июле 2021 года

Самые благоприятные дни для стрижки в июле – это 12, 14-15, 22 и 31-е числа.

Кроме того, можно сходить в парикмахерскую 7, 11, 13, 17, 21, 24 июля, рекомендует портал «Мир космоса».

Когда нельзя стричься в июле 2021

Неблагоприятные дни для стрижки – 2, 9-10, 18, 25, 30 июля.

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