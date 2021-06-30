Горняк22: Членам «полицейской ОПГ» в Алтайском крае дали условные сроки

Фемида. Суд Фото: Анна Меньшикова, Толк

Преступники два года вели расчеты и кассовое обслуживание юрлиц. По поручению клиентов они также переводили деньги по их банковским счетам

В Барнауле суд вынес приговор по делу так называемой полицейской ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

На скамье подсудимых оказались пять фигурантов, в том числе замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу и оперативник из аналогичного управления в краевом Главке.

По данным следствия, преступное объединение в течение двух лет, с 2014 по 2016 год, занималось расчетами, кассовым обслуживанием юрлиц и инкассацией. Также оно переводило деньги по поручению клиентов по их банковским счетам, которые впоследствии обналичивались.

Оборот нелегальной финансовой организации составил около 520 млн рублей. Доход организаторов схемы оценили в сумму, превышающую 25 млн рублей.

Адвокат одного из подсудимых полицейских рассказал изданию, что его клиента вместе с коллегой суд признал виновными лишь в пособничестве незаконной банковской деятельности. Им назначили по три года и девять месяцев условно с испытательным сроком, лишив званий подполковника и майора полиции.

Три других фигуранта получили по четыре года условно с испытательными сроками.

Защитник полицейских заявил, что намерен обжаловать приговор.

Дело еще одного члена «полицейской ОПГ» – барнаульского бизнесмена Станислава Игонина – выделили в отдельное производство, предположительно, за помощь следствию в раскрытии преступной схемы. Предпринимателю назначили 2,5 года условно.

Ранее «Толк» сообщал о том, что суд отправил в колонию экс-начальника алтайской налоговой Шлегеля.

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