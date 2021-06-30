Горняк22: В Барнауле автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста на перекрестке
Место ДТП Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"
По словам очевидцев, мальчик катился с горы и выехал на проезжую часть перед автомобилем вне зоны пешеходного перехода
Легковой автомобиль сбил подростка на велосипеде днем 29 июня в Барнауле. Информацию об этом «Толку» подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД города.
Инцидент произошел около 16.35 на пересечении улиц Челюскинцев и Мамонтова.
По данным ведомства, 36-летний водитель ВАЗ-2105 совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть на перекрестке.
По словам очевидцев, мальчик катился с горы и выехал на проезжую часть перед автомобилем вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшего госпитализировали. По словам очевидцев, он был в сознании.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Ранее «Толк» сообщал о том, что два взрослых и подросток погибли в ДТП на трассе Алтайского края.