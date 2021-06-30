Горняк22: В Барнауле закрыли переезд через трамвайные пути на Красноармейском
Проспект Красноармейский Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
Движение для автомобилей здесь будет приостановлено на неделю – до 6 июля. Всего на проспекте отремонтируют свыше 62 метров путей
В Барнауле временно закрыли переезд через трамвайные пути на проспекте Красноармейском, в районе ТЦ «Майский». Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Уточняется, что движение для автомобилей здесь будет приостановлено до 08.00 6 июля в связи с капремонтом путей. Участников дорожного движения просят выбирать заранее маршруты объезда.
Всего на проспекте отремонтируют свыше 62 метров путей.
До конца лета в городе также капитально отремонтируют трамвайные пути на пересечении улиц Попова и Взлетной.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в июле на улице Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения.