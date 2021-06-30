Горняк22: Потепление до +32 градусов ожидается 30 июня в Алтайском крае

Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш

Вероятность осадков все еще сохраняется в регионе, при этом с каждым днем столбики термометров будут подниматься все выше

Днем 30 июня температура воздуха в Алтайском крае составит +22…+27, местами по западу до +32 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В утренние часы местами туман. Ветер подует северный, 2-7м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в среду +23…+25 градусов. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 2-7 м/с.

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