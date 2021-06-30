ГОРНЯК22 30.06.2021
Предпринимателям

Горняк22: День соцсетей, и не только — какие праздники отмечают 30 июня

Горняк22
9 часов Ago

Соцсети Фото: pixabay.com

В последний день июня у всех любителей (и просто пользователей соцсетей) есть повод устроить торжество. Но это не единственный праздник 30 июня

Какие праздники отмечают 30 июня

  • Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day). Этот неофициальный праздник появился в 2010 году по инициативе сайта Mashable, чтобы пользователи осознали влияние социальных сетей на глобальное общение.

  • Профессиональные праздники – День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ и День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ.

  • В Международный день астероида (International Asteroid Day) во всем мире вспоминают о падении Тунгусского метеорита в сибирскую тайгу.

  • В США отмечают День Национальной организации женщин и День коктейля «Май Тай».

  • 30 июня именины празднуют Никифор, Иосиф, Кирилл, Мануил, Никита, Измаил, Савелий.

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ТОЛК

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