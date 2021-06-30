Горняк22: Директор «Дорожных знаков Алтая» объявила об уходе с рынка региона

Евгения Гущина Фото: пресс-центр администрации Барнаула

По словам Гущиной, решение было принято по ряду причин — в том числе в связи с переездом и переводом бизнеса в другой регион

Компания «Дорожные знаки Алтая» уходит с рынка Алтайского края. Об этом гендиректор компании Евгения Гущина заявила «Алтапрессу».

По ее словам, решение принято по ряду причин. В их числе Гущина назвала укрупнение бизнеса и слияние с предприятием из сферы безопасности дорожного движения, которое находится в центральной части страны.

Сама она также намерена покинуть регион.

Гущина также отметила, что в Алтайском крае на смогла добиться стабильности компании и получить здесь прибыль.

«В данном регионе, к сожалению, этого нет», — резюмировала она.

Кроме «дорожного» бизнеса в крае Гущина известна и своей общественной работой – она является сопредседателем регионального отделения ОНФ, входит в Общественную палату Барнаула.

Между тем работа «Дорожных знаков Алтая», в чью сферу услуг входит производство и монтаж дорожных знаков и нанесение разметки, неоднократно становилась объектом для разбирательств. В декабре Управление «Горно-Алтайавтодор» просило УФАС внести ее в список недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта. А в конце июня стало известно, что «Автодорстрой» отсудил у фирмы почти 300 тысяч рублей по договору аренды.

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