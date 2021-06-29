Горняк22: Депутата АКЗС подозревают в хищении 12 млн рублей

Сергей Сивец Фото: altai-ter.er.ru

Депутат предположительно оказался замешан не только в громком деле о взятке экс-министру транспорта Алтайского края, но и в деле о растрате имущества дорожного предприятия

Депутат алтайского заксобрания и начальник «Северо-Восточного ДСУ» Сергей Сивец является подозреваемым по уголовному делу о хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на региональный следком. Речь идет о хищении 12 млн рублей со счетов предприятия, обслуживающего дороги.

Ранее «Толк» сообщал, что Сергей Сивец может быть причастен к уголовному преследованию бывшего министра транспорта края Александра Дементьева. По одной из версий, именно Сивец мог принести высокопоставленному чиновнику взятку в размере 5 млн рублей в коробке из-под дорогого алкоголя, а затем, когда сам оказался под следствием, рассказал об этом следователям.

По данным следствия, в 2020 году Сивец как начальник предприятия лично создал поддельный договор на выполнение работ по содержанию дорог регионального и муниципального значения в Алтайском крае. У следствия есть версия, что подозреваемый мог присвоить таким образом 12 млн рублей.

Кроме того, как сообщает «Банкфакс», стало известно, что Сергей Сивец написал заявление о выходе из партии «Единая Россия» по собственному желанию.

ТОЛК