Горняк22: Россияне могут подать в суд на курящих соседей, если им мешает дым

Дым Фото: pixabay.com

Несколько лет назад Верховный суд России специально указал, что курильщики должны отвечать по закону, если побеспокоили дымом соседей

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право жильцов требовать от соседей прекратить курение в доме или возле него, если дым пробирается в чужие квартиры, сообщает «Российская газета».

«Не важно, где смолит сигареты курильщик – на кухне, балконе, в спальне, на крыльце, да хоть в туалете. Когда дым залетает на чужую жилплощадь, соседи вправе предъявить иск», – разъяснил суд.

По словам адвоката Юрия Коршунова, возмущение курильщиков можно понять, но существует принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других.

«В своих квартирах можно делать что угодно до тех пор, пока это не нарушает права соседей. Нельзя нарушать права соседей на тишину, нельзя делать опасный ремонт, из-за которого дом может обрушиться, и так далее. Теперь в число ограничений попало и курение», – подчеркнул он.

По его словам, при этом важно, чтобы суды не автоматически взыскивали деньги с курильщиков, а действительно разбирались, залетает ли дым в соседнюю квартиру, или соседи просто ищут способ досадить курильщику.

Ранее «Толк» сообщал, что россияне могут потребовать компенсацию с курящих соседей. По словам главы Верховного суда, граждане имеют право на защиту от воздействия табачного дыма.

ТОЛК