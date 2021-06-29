Горняк22: На Алтае в 7,5 раз выросло количество спасительных эскроу-счетов на новостройки

Строительство. Барнаул Фото: Виталий Барабаш

Количество счетов-эскроу в Алтайском крае за год выросло до 7 тыс. штук, а застройщики оформили в банке кредитов на 15 млрд рублей

Рынок новостроек Алтайского края окончательно «лег» под банки. По данным госинспекции региона, количество эскроу-счетов на новые квартиры за год выросло в 7,5 раза. Это значит, что застройщики окончательно подстроились под новые условия строительства домов и продажи квартир.

Госинспекция отчиталась со ссылкой на статистику Банка России в Алтайском крае: к 1 мая 2021 года количество эскроу-счетов (для хранения денег дольщиков до заселения дома) на новостройки составило 7 081 штуку. Год назад их было только 949.

24 июня, 18:05

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Количество кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками в рамках проектного финансирования, выросло с 15 до 35. Сумма увеличилась с 6,5 млрд рублей до 15 млрд.

Система проектного финансирования и эскроу-счетов заработала до конца. Госинспекция сообщает, что к 1 мая 2021 года в регионе «раскрыто» 1,3 тыс. эскроу-счетов на 3,3 млрд рублей – столько людей получили свое жилье, а банки – такую сумму денег за это.

Идея и результат эскроу

Таким образом, состоялся переход от классического долевого строительства квартир, когда застройщик брал деньги граждан в счет будущего жилья и строл на них дом. Теперь деньги дольщиков лежат на эскроу-счетах, и застройщик не может получить их до сдачи дома. Для строительства он может взять в банке деньги – проектное финансирование, на погашение которого и идут деньги дольщиков.

На переход ушло два года. Это было сделано для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков – когда застройщик ненамеренно или намеренно не справлялся со своими обязательствами и не мог передать людям квартиры или вернуть деньги.

Участники рынка говорили, что новая схема со счетами эскроу имеет свои узкие места. Например, застройщик будет вынужден работать не на «бесплатные» деньги дольщиков, а на процентные кредиты, которые еще нужно получить.

Ситуация стала предпосылкой для роста цен на новостройки, и он действительно произошел. Причем за счет подогрева проблемами в экономике и коронакризисом долевки подорожали примерно на 25%.

Еще одно узкое место новой системы – гарантии. Планировалось, что дольщики могут не беспокоиться о своих финансах, так как их можно будет вернуть. Однако на деле «всплыл» существенный минус: дольщик может получить обратно только размещенную на счете сумму, но в случае если цены на рынке критично подскочили, она обесценивается, и гражданин уже не сможет купить аналогичную квартиру.

Это, например, стало причиной споров между дольщиками дома на ул. Парковой и застройщиком «Барнаулкапстрой». Чтобы удешевить строительство и довести проект до конца, компания решила отказаться от подземной парковки, однако дольщиков это не устраивает. Они настаивают, что покупали квартиры в доме высокого класса с подземным паркингом.

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