Горняк22: С 1 июля пенсии в России будут выдавать только на карту «Мир» или наличными

Карта "Мир"

Пенсионеры смогут получать выплаты наличными, или хранить их на счетах, не привязанных ни к каким картам, а также получать деньги почтой

1 июля 2021 года в России завершат перевод российских пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщает Пенсионный фонд РФ.

Сроки перехода на карты «Мир» переносились начиная с 2020 года – это было сделано для того, чтобы люди старшего возраста не ходили за картами в банки или на почтовые отделения.

Отмечается, что более 96% пенсионеров, которые получают пенсии на карты, уже переведены на систему «Мир».

Новые правила не коснутся выплат россиянам, которые проживают за рубежом. Также пенсии можно будет получать на счет по вкладу или почтой.

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