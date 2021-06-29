Горняк22: С 1 июля в России вырастет цена на сигареты и табачные изделия

Сигареты Фото: Фото: pixabay.com

Из продажи исчезнут маркированные сигареты, а также немаркированный альтернативный табак – это сигары, курительный табак, табак для кальяна

Табачные изделия в России с 1 июля 2021 года не смогут стоить дешевле 107 рублей 78 копеек. Несмотря на то, что решение о минимальной розничной цене вступило в силу с 1 апреля этого года, компаниям было разрешено распродать остатки продукции по старым ценам, сообщает «Российская газета».

Единую минимальную розничную цену будут рассчитывать, учитывая минимальную ставку акциза, ставку НДС и повышающий коэффициент 1,4. В рознице пачка сигарет будет стоить в пределах от 120 до 140 рублей.

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